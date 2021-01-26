Сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю жительницу Екатеринбурга, которая пропала накануне несогласованных акций протеста, прошедших по всей России 23 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.
«Заявление поступило 22 января по поводу пропажи несовершеннолетней. Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия по ее розыску и установлению местонахождения. Есть информация, что она может находиться в Москве», — уточнили там. По данным источников URA.RU, девушка могла улететь из Екатеринбурга в Москву для участия в несогласованных акциях. По словам родителей, дочь придерживается оппозиционных взглядов.
23 января в городах России прошли несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального. После их проведения Следственный комитет России возбудил уголовные дела. Признанный в России иноагентом ФБК получил около 6,5 млн рублей в дни организации и проведения этих мероприятий, передает агентство Nation News. Координатор региональных штабов Навального Леонид Волков объявил, что следующая акция пройдет ровно через неделю — 30 января.
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