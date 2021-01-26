Школьница из Екатеринбурга пропала перед митингами. Она могла уехать в Москву на протесты

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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург , митинг, шествие, екатеринбург , за навального
По словам родителей, дочь придерживается оппозиционных взглядов Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю жительницу Екатеринбурга, которая пропала накануне несогласованных акций протеста, прошедших по всей России 23 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

«Заявление поступило 22 января по поводу пропажи несовершеннолетней. Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия по ее розыску и установлению местонахождения. Есть информация, что она может находиться в Москве», — уточнили там. По данным источников URA.RU, девушка могла улететь из Екатеринбурга в Москву для участия в несогласованных акциях. По словам родителей, дочь придерживается оппозиционных взглядов.

23 января в городах России прошли несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального. После их проведения Следственный комитет России возбудил уголовные дела. Признанный в России иноагентом ФБК получил около 6,5 млн рублей в дни организации и проведения этих мероприятий, передает агентство Nation News. Координатор региональных штабов Навального Леонид Волков объявил, что следующая акция пройдет ровно через неделю — 30 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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