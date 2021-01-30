Ученые предупредили россиян о геомагнитной буре

На территории России 1 февраля из-за усиления солнечного ветра пройдет геомагнитная буря G1 (Kp=5). Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
«1 февраля ожидается усиление солнечного ветра, истекающего из „отростка“ (выступа) южной полярной корональной дыры», — говорится в сообщении. Сообщается также, что геомагнитная буря будет слабой.
Ученые считают, что магнитные колебания никак не влияют на людей. Врач-терапевт высшей категории, научный журналист и медицинский блогер Алексей Водовозов пояснил, что психосоматику удобно списать на солнечную активность вместо того, чтобы заняться своим здоровьем.
Подписывайтесь на URA.RU в