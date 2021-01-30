Ученые предупредили россиян о геомагнитной буре

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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , солнце, пейзаж, небо, пеййзаж
Магнитные бури никак не влияют на людей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

На территории России 1 февраля из-за усиления солнечного ветра пройдет геомагнитная буря G1 (Kp=5). Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

«1 февраля ожидается усиление солнечного ветра, истекающего из „отростка“ (выступа) южной полярной корональной дыры», — говорится в сообщении. Сообщается также, что геомагнитная буря будет слабой.

Ученые считают, что магнитные колебания никак не влияют на людей. Врач-терапевт высшей категории, научный журналист и медицинский блогер Алексей Водовозов пояснил, что психосоматику удобно списать на солнечную активность вместо того, чтобы заняться своим здоровьем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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