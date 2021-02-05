Российские войска вытеснили из сирийского города военных США

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Первый день форума
До появления военнослужащих РФ войска США занимали позицию на въезде в сирийский город Эль-Маликия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Война в Сирии

Военные США ушли из города Эль-Маликия на северо-востоке Сирии из-за появления войск РФ, патрулировавших территорию. Об этом сообщили журналисты.

«Военнослужащие США были вынуждены уехать [из района Эль-Маликия] из-за появления россиян», — передает сайт argumenti.ru со ссылкой на сообщения профильных СМИ. Отмечается, что российский патруль в Сирии прикрывали вертолеты. До появления военнослужащих РФ войска США занимали позицию на въезде в Эль-Маликию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Сирии все еще представляет угрозу для безопасности РФ. Глава государства напомнил о боевиках, которые могут подготовить террористические акты. Аналитики консалтинговой компании Eurasia Group составили список мировых угроз 2021 года. Они уверены, что в глобальных конфликтах будут участвовать США.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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