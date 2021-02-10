Сябитова назвала лучшие и худшие подарки на 14 февраля

В День всех влюбленных лучшим подарком для женщины являются букет цветов, корзинка фруктов или деликатесные наборы. А мужчинам не стоит дарить то, что может стать намеком на глубину отношений, дала совет телеведущая Роза Сябитова.
«Мне кажется самое лучшее, если мужчина с утра присылает с курьером небольшой букетик цветов и стаканчик кофе. Это круто. Или напишет под окнами: «С праздником!» — рассказала «Ридусу» Сябитова. Она подчеркнула, что дарить желательно именно букет, даже если он скромный. Кроме этого, хорошим подарком являются цветы в горшках.
Дорогие подарки женщине преподносить не стоит, продолжила телеведущая. По ее словам, он будет обязывать избранницу к ответному шагу. Когда покупается дорогой подарок, женщина интуитивно чувствует, что ее покупают, хотя, может быть, у мужчины и мысли такой не было, считает телесваха.
Сябитова не советует дарить мужчинам личные вещи, например, парфюм или нижнее белье. Хорошим выбором она называет какой-нибудь гаджет или набор флешек. Кроме этого, и мужчины, и женщины ценят подарки, сделанные своими руками.
В День всех влюбленных в 2020 году депутат Госдумы Владимир Жириновский заявлял, что любви не существует. А парламентарий Виталий Милонов утверждал, что это праздник «чудовищной пошлости».
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