СМИ раскрыли новую схему ипотечных мошенников

Телефонные мошенники в России начали отнимать ипотечные деньги у закредитованных клиентов банков. Журналисты, совместно с замначальником департамента защиты информации «Газпромбанка» Алексеем Плешковым, раскрыли мошенническую схему.
«Касательно „легенды“ по ипотечным платежам. Ее цель — сформировать у жертвы доверие к злоумышленнику, плавно спровоцировать к совершению нужных злоумышленникам действий», — рассказал Плешков РИА «Новостям».
Корреспондент РИА «Новости» сам столкнулся с мошенниками. Они позвонили ему, заранее зная банк, где журналист имеет ипотеку, дату платежа и его размер. Злоумышленники пытались выяснить, будет корреспондент платить с помощью приложения или пойдет в отделении банка.
В банке МКБ предположили, что если бы журналист продолжил беседу с мошенниками, то они заявили бы, что реквизиты банка изменились и выслали ссылку для платежа. Для верности ему бы пригрозили штрафом за просрочку, считает директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.
Ранее стало известно о мошенниках, которые обманывают россиян, обещая им выплаты, пишет «
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