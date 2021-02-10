10 февраля 2021

СМИ раскрыли новую схему ипотечных мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники заранее знают даже сумму платежа по ипотеке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телефонные мошенники в России начали отнимать ипотечные деньги у закредитованных клиентов банков. Журналисты, совместно с замначальником департамента защиты информации «Газпромбанка» Алексеем Плешковым, раскрыли мошенническую схему.

«Касательно „легенды“ по ипотечным платежам. Ее цель — сформировать у жертвы доверие к злоумышленнику, плавно спровоцировать к совершению нужных злоумышленникам действий», — рассказал Плешков РИА «Новостям».

Корреспондент РИА «Новости» сам столкнулся с мошенниками. Они позвонили ему, заранее зная банк, где журналист имеет ипотеку, дату платежа и его размер. Злоумышленники пытались выяснить, будет корреспондент платить с помощью приложения или пойдет в отделении банка.

В банке МКБ предположили, что если бы журналист продолжил беседу с мошенниками, то они заявили бы, что реквизиты банка изменились и выслали ссылку для платежа. Для верности ему бы пригрозили штрафом за просрочку, считает директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

Ранее стало известно о мошенниках, которые обманывают россиян, обещая им выплаты, пишет «Утро.ру». Также появились злоумышленники, которые представляются врачами, чтобы обчищать квартиры россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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