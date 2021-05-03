Историк объяснил, почему Путин вернулся на пост президента в 2012

Президент России вернулся на свой пост на фоне «Арабской весны» и протестной активности в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин вернулся на пост президента страны после Дмитрия Медведева из-за обострения политической ситуации на Ближнем Востоке в 2011 году, которое привело к смене режимов в ряде арабских стран и убийству лидера Ливии Муаммара Каддафи. С таким мнением выступил историк и социальный философ Андрей Фурсов.

«„Арабская весна“ и судьба Муаммара Каддафи ясно продемонстрировала, что бывает с теми, кто пытается договориться с „большими рыбами“. Об этом же свидетельствовала хотя и менее жестокая, но тоже невеселая судьба египетского президента Хосни Мубарака. В таких ситуациях уже не до „диалектики сложности“, да и отношения с хозяевами — при всем „уважении“ — надо менять. В результате <…> состоялось возвращение [на пост президента] Владимира Путина», — поясняет Фурсов в беседе с «Бизнес Online». По его словам, на решение главы государства повлияла и протестная активность в России осенью 2011 года.

К событиям «Арабской весны» относят революции в Тунисе, в Египте и в Йемене; гражданские войны в Ливии и в Сирии; гражданское восстание в Бахрейне; массовые протесты в Алжире, в Ираке, в Иордании, в Марокко и в Омане; и менее значительные протесты в Кувейте, Ливане, Мавритании, в Саудовской Аравии, Судане, Джибути и Западной Сахаре. Столкновения на границе Израиля в мае 2011 года также были вдохновлены местной «Арабской весной».

Путин стал президентом России в 2000 году и покинул пост в 2008 году. Он вновь стал главой государства в 2012 и остается им по сей день. Главной вехой своего президента он называет восстановление России как единого централизованного государства. Также лидер РФ назвал историческим событием возвращение Крыма и Севастополя, которое произошло по результатам референдума в 2014 году, передает деловая газета «Взгляд».