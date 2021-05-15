Бузова вспомнила свой первый день в «Доме-2»

17 лет назад Бузова пришла в шоу «Дом-2» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая и певица Ольга Бузова ровно 17 лет назад стала участницей шоу «Дом-2». В честь этого звезда поделилась воспоминаниями в своем Instagram.

«Ровно 17 лет назад вы увидели впервые меня по телевизору. Я пришла вся такая наивная 18-летняя девочка, мечтающая встретить своего принца на белом коне. Сейчас мне 35 и хочу сказать, что ничего не изменилось. Я все такая же наивная и мечтающая о принце. 15 мая я пришла на шоу „Дом-2“ и, сидя на лобном месте, хотела остаться в шоу, а осталась в ваших сердцах», — написала телеведущая.

Она напомнила подписчикам, что в первый день на шоу была одета в розовый костюм. Также Бузова поблагодарила поклонников за любовь и внимание.

Ранее сообщалось, что Бузова попала в реанимацию. Певице потребовалось хирургическое вмешательство. Менеджер артистки подтвердил эту информацию, передает телеканал 360. Позже телеведущая заявила подписчикам, что очень плохо отходила от наркоза. Звезда отметила, что не будет сообщать подробности, чтобы не создавать слухи. И призвала подписчиков не строить догадки по поводу ее болезни.