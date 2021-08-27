Зеленский назвал свои главные достижения на посту главы Украины

Своими главными достижениями президент Украины Владимир Зеленский считает движение страны к субъектности и уважение Украины другими государствами. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».
«Я делаю все, чтоб нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтоб считались с нашим мнением, чтоб мы были субъектом», — цитирует Владимира Зеленского MK.RU. Он добавил, что Украина «точно субъективируется». Своими достижениями президент назвал то, что украинская армия является одной из самых сильных в Европе и развитие инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что украинский президент утвердил стратегию внешнеполитической деятельности страны. Туда, в частности, вошло и создание кибервойск.
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