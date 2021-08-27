Зеленский назвал свои главные достижения на посту главы Украины

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Президент Украины перечислил свои главные достижения Фото:

Своими главными достижениями президент Украины Владимир Зеленский считает движение страны к субъектности и уважение Украины другими государствами. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

«Я делаю все, чтоб нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтоб считались с нашим мнением, чтоб мы были субъектом», — цитирует Владимира Зеленского MK.RU. Он добавил, что Украина «точно субъективируется». Своими достижениями президент назвал то, что украинская армия является одной из самых сильных в Европе и развитие инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что украинский президент утвердил стратегию внешнеполитической деятельности страны. Туда, в частности, вошло и создание кибервойск.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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