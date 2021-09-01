Ирина Винер-Усманова напомнила сестрам Авериным, как их поддерживали болельщики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2020 в Токио

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, как убедила Дину и Арину Авериных остаться в спорте после Олимпиады в Токио. По ее словам, гимнастки хотели завершить карьеру и поступить в экономический институт.

«Я говорю: „Значит так, минуточку, курица мокрая. Тебя как страна встретила? Тебя как на Красную площадь повезли? Как вам министр иностранных дел Сергей Лавров сказал: ‚Дина, ты наше золото‘. И сейчас президент вам вручать будет награду. Вы как смеете? Вы с ума сошли? Убью. Быстро на тренировку“. И они пришли», — рассказала Ирина Винер-Усманова во время лекции на просветительском марафоне «Новое знание». Трансляция выступления главного тренера сборной России по художественной гимнастике велась на сайте российского обществ «Знание».

По словам Винер-Усмановой, сестры Аверины планировали прийти к ней 30 августа и объявить о завершении спортивной карьеры. Она убедила спортсменок вновь вернуться к тренировкам. Винер-Усманова напомнила сестрам Авериным о том, как их поддерживали болельщики. В частности, они разрисовывали их портретами дома и писали теплые слова о спортсменках в интернете.

Гимнастка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Первое место заняла спортсменка из Израиля Лина Ашрам. Винер-Усманова заявила, что израильтянка допустила грубую ошибку во время выступления и не могла получить золотую медаль, передает агентство Nation News. Олимпийский комитет России обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) за разъяснениями оценок российских спортсменок, сообщает «Национальная служба новостей».