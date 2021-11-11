Федеральный игрок входит в бизнес олигархов Челябинска и Кургана

УК «ТТР» (Санкт-Петербург), входящая в группу компани2 «Рост» получила контроль над 6% активов агропарка «Урал» (Челябинская область), принадлежащего челябинским бизнесменам, отцу и сыну, Евгению и Сергею Вайнштейнам. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, такие же изменения ожидаются еще в двух фирмах Вайштейнов, в ахрохолдинге «Чурилово» (Челябинск) и АО «Мартыновское» (Курганская область).
Согласно сервису СБИС, 93% агропарка «Урал» еще принадлежат агрохолдингу «Чурилово», который пока находится под контролем Вайштенов. Ранее ФАС России разрешила бизнесменам продать челябинский актив «ТТР», основным владельцем которого является бизнесмен Сергей Ручкин. «Чурилово» также является соучредителем «Мартыновского».
«Когда «Чурилово» перейдет под контроль «ТТК», Ручкин станет основным собственником «Урала» и «Мартыновского». Сделка оценивается примерно в 8 млрд рублей, но так как часть активов находится в залоге, выручка Вайнштейнов» составит около двух миллиардов», — рассказал инсайдер.
Ранее сообщалось, что Вайнштейны решили избавиться от всех аграрных активов, связанных с аграрным бизнесом. Ручкин владеет рядом фирм в Москве, Санкт-Петербурге и ХМАО. ГК «Рост» является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере аграрного бизнеса. В пресс-службе Вайнштенов будущие сделки не комменируют, в «ТТР» на запрос URA.RU не ответили.
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