URA.RU подарит шампанское от лучших виноделов России. В магазинах оно почти закончилось

24 декабря 2021 в 12:21 Размер текста - 17 +

Магнатум Blanc de Blancs Брют идеально подойдет для новогоднего стола Фото: Владимир Жабриков В канун Нового года URA.RU дарит своим друзьям и партнерам игристое вино Магнатум Blanc de Blancs Брют от одного из лучших в России производителей — «Долина Лефкадия». Первая линейка Магнатума была выпущена винным хозяйством в прошлом году. Сейчас у производителя и в магазинах осталось очень мало бутылок. Зато у URA.RU есть партия в тысячу экземпляров. «Мы стараемся дать нашим читателям только лучшее: эксклюзивные новости, репортажи, расследования, фото. В Новый год мы хотим порадовать своих друзей еще одним подарком — особенным вином. Спасибо, что были с нами», — прокомментировал главный редактор URA.RU Иван Некрасов. Магнатум Blanc de Blancs Брют, которое получат друзья и партнеры агентства, в течение 1,5 лет выдерживалось на дрожжевом осадке, затем еще год хранилось в подземных тоннелях. Вино идеально подходит для новогоднего стола. Его можно смело открывать под бой курантов и загадывать желание — оно обязательно сбудется. «Игристые вина не просто так хорошо подходят к новогоднему столу — они как раз помогают нам насладится сложными жирными (как оливье) или солеными (как селедка) блюдами. Наш Магнатум особенно любят за то, что он легкий и „хрустящий“ и с ним можно сопроводить весь день и новогодний ужин — это очень универсальное игристое вино», — сказал управляющий партнер винодельни из «Долины Лефкадия» Михаил Николаев (младший). Проект «Лефкадия» был запущен в России в селе Молдавское Краснодарского края в 2007 году успешным московским финансистом Михаилом Николаевым (старшим). Ему помогают сыновья — Алексей и Михаил. За несколько лет хозяйство стало одним из лучших в России. Николаевы создали четыре бренда игристых вин разных стилей — классические Темелион, Амфитрион и Магнатум и «по-старинному» Ликурия петнат. В будущем в Молдавском планируется построить еще и собственную пивоварню. В декабре вышел первый релиз крафтового пива по авторскому рецепту Михаила Николаева (младшего). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В канун Нового года URA.RU дарит своим друзьям и партнерам игристое вино Магнатум Blanc de Blancs Брют от одного из лучших в России производителей — «Долина Лефкадия». Первая линейка Магнатума была выпущена винным хозяйством в прошлом году. Сейчас у производителя и в магазинах осталось очень мало бутылок. Зато у URA.RU есть партия в тысячу экземпляров. «Мы стараемся дать нашим читателям только лучшее: эксклюзивные новости, репортажи, расследования, фото. В Новый год мы хотим порадовать своих друзей еще одним подарком — особенным вином. Спасибо, что были с нами», — прокомментировал главный редактор URA.RU Иван Некрасов. Магнатум Blanc de Blancs Брют, которое получат друзья и партнеры агентства, в течение 1,5 лет выдерживалось на дрожжевом осадке, затем еще год хранилось в подземных тоннелях. Вино идеально подходит для новогоднего стола. Его можно смело открывать под бой курантов и загадывать желание — оно обязательно сбудется. «Игристые вина не просто так хорошо подходят к новогоднему столу — они как раз помогают нам насладится сложными жирными (как оливье) или солеными (как селедка) блюдами. Наш Магнатум особенно любят за то, что он легкий и „хрустящий“ и с ним можно сопроводить весь день и новогодний ужин — это очень универсальное игристое вино», — сказал управляющий партнер винодельни из «Долины Лефкадия» Михаил Николаев (младший). Проект «Лефкадия» был запущен в России в селе Молдавское Краснодарского края в 2007 году успешным московским финансистом Михаилом Николаевым (старшим). Ему помогают сыновья — Алексей и Михаил. За несколько лет хозяйство стало одним из лучших в России. Николаевы создали четыре бренда игристых вин разных стилей — классические Темелион, Амфитрион и Магнатум и «по-старинному» Ликурия петнат. В будущем в Молдавском планируется построить еще и собственную пивоварню. В декабре вышел первый релиз крафтового пива по авторскому рецепту Михаила Николаева (младшего).