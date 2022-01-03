03 января 2022

Самолет из Москвы экстренно вернули в аэропорт

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Боинг-777 в Челябинском аэропорту. Челябинск, турбина, боинг-777-200
Самолет вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности Фото:

Самолет Boeing-777, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Хабаровск, вернули в столицу из-за возможной опасности. Об этом сообщил источник ТАСС в авиационных кругах.

«Boeing-777 рейса Москва-Хабаровск вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел, после срабатывания датчика неисправности двигателя», — заявил источник. Отмечается, что посадка прошла успешно, пострадавших нет, причина срабатывания датчика устанавливается.

Ранее сообщалось, что самолет, который летел из Москвы в Челябинск, вернули в аэропорт по аналогичной причине. В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности. Накануне Нового года в Москве были задержаны сотни авиарейсов.

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Самолет Boeing-777, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Хабаровск, вернули в столицу из-за возможной опасности. Об этом сообщил источник ТАСС в авиационных кругах. «Boeing-777 рейса Москва-Хабаровск вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел, после срабатывания датчика неисправности двигателя», — заявил источник. Отмечается, что посадка прошла успешно, пострадавших нет, причина срабатывания датчика устанавливается. Ранее сообщалось, что самолет, который летел из Москвы в Челябинск, вернули в аэропорт по аналогичной причине. В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности. Накануне Нового года в Москве были задержаны сотни авиарейсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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