Самолет из Москвы экстренно вернули в аэропорт 04 января 2022 в 00:40 Размер текста - 17 + Самолет вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самолет Boeing-777, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Хабаровск, вернули в столицу из-за возможной опасности. Об этом сообщил источник ТАСС в авиационных кругах. «Boeing-777 рейса Москва-Хабаровск вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел, после срабатывания датчика неисправности двигателя», — заявил источник. Отмечается, что посадка прошла успешно, пострадавших нет, причина срабатывания датчика устанавливается. Ранее сообщалось, что самолет, который летел из Москвы в Челябинск, вернули в аэропорт по аналогичной причине. В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности. Накануне Нового года в Москве были задержаны сотни авиарейсов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Самолет Boeing-777, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Хабаровск, вернули в столицу из-за возможной опасности. Об этом сообщил источник ТАСС в авиационных кругах. «Boeing-777 рейса Москва-Хабаровск вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел, после срабатывания датчика неисправности двигателя», — заявил источник. Отмечается, что посадка прошла успешно, пострадавших нет, причина срабатывания датчика устанавливается. Ранее сообщалось, что самолет, который летел из Москвы в Челябинск, вернули в аэропорт по аналогичной причине. В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности. Накануне Нового года в Москве были задержаны сотни авиарейсов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям