Самолет из Москвы экстренно вернули в аэропорт

Самолет Boeing-777, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Хабаровск, вернули в столицу из-за возможной опасности. Об этом сообщил источник ТАСС в авиационных кругах.
«Boeing-777 рейса Москва-Хабаровск вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел, после срабатывания датчика неисправности двигателя», — заявил источник. Отмечается, что посадка прошла успешно, пострадавших нет, причина срабатывания датчика устанавливается.
Самолет Boeing-777, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Хабаровск, вернули в столицу из-за возможной опасности. Об этом сообщил источник ТАСС в авиационных кругах. «Boeing-777 рейса Москва-Хабаровск вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел, после срабатывания датчика неисправности двигателя», — заявил источник. Отмечается, что посадка прошла успешно, пострадавших нет, причина срабатывания датчика устанавливается. Ранее сообщалось, что самолет, который летел из Москвы в Челябинск, вернули в аэропорт по аналогичной причине. В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности. Накануне Нового года в Москве были задержаны сотни авиарейсов.