Президент Казахстана представит кандидатуру нового премьера

08 января 2022 в 00:32 Размер текста - 17 +

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января представит стране нового премьер-министра. Об этом сообщают в информационном агентстве Sputnik Казахстан. «Кандидатуру нового премьер-министра Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит 11 января», — говорится в сообщении. На днях стало известно о том, что прежнее правительство ушло в отставку из-за протестов населения. Ранее Токаев отправил в отставку правительство страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Смаилов Алихан Асханович. Это произошло по причине массовых протестов в Казахстане, которые начались 2 января из-за резкого скачка цен на газ. На фоне нарастающих митингов в стране в некоторых регионах отключили интернет. Токаев выступил с обращением к гражданам страны с просьбой не поддаваться на провокации и действовать в рамках закона. Также он заявил, что в Казахстане будут наказывать не только тех, кто участвовал в митингах против действующей власти, но и граждан, которые в интернете поддерживали митингующих.