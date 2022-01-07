07 января 2022

Президент Казахстана представит кандидатуру нового премьера

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Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
В Казахстане представят кандидатуру нового премьер-министра Фото:
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Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января представит стране нового премьер-министра. Об этом сообщают в информационном агентстве Sputnik Казахстан.

«Кандидатуру нового премьер-министра Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит 11 января», — говорится в сообщении. На днях стало известно о том, что прежнее правительство ушло в отставку из-за протестов населения.

Ранее Токаев отправил в отставку правительство страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Смаилов Алихан Асханович. Это произошло по причине массовых протестов в Казахстане, которые начались 2 января из-за резкого скачка цен на газ. На фоне нарастающих митингов в стране в некоторых регионах отключили интернет. Токаев выступил с обращением к гражданам страны с просьбой не поддаваться на провокации и действовать в рамках закона. Также он заявил, что в Казахстане будут наказывать не только тех, кто участвовал в митингах против действующей власти, но и граждан, которые в интернете поддерживали митингующих.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января представит стране нового премьер-министра. Об этом сообщают в информационном агентстве Sputnik Казахстан. «Кандидатуру нового премьер-министра Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит 11 января», — говорится в сообщении. На днях стало известно о том, что прежнее правительство ушло в отставку из-за протестов населения. Ранее Токаев отправил в отставку правительство страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Смаилов Алихан Асханович. Это произошло по причине массовых протестов в Казахстане, которые начались 2 января из-за резкого скачка цен на газ. На фоне нарастающих митингов в стране в некоторых регионах отключили интернет. Токаев выступил с обращением к гражданам страны с просьбой не поддаваться на провокации и действовать в рамках закона. Также он заявил, что в Казахстане будут наказывать не только тех, кто участвовал в митингах против действующей власти, но и граждан, которые в интернете поддерживали митингующих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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