Житель Харьковской области написал официальное заявление, в котором предложил бесплатно и в пожизненное пользование отдать свой земельный участок под военную базу НАТО. Он направил документ генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу.
«Хочу вступить в блок НАТО и передать в бесплатное пожизненное пользование принадлежащий мне на праве собственности участок площадью 8,13 га <…> для размещения военной базы Североатлантического союза», — говорится в заявлении. Документ датирован 10 января.
Заявление написано на имя генсека НАТО Йенса Столтенберга
Фото: скрин заявления О.Марченко
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия наблюдает вторжение НАТО на территорию Украины и постепенное движение альянса к границам России. Из-за этого отношения Москвы и НАТО подошли к «красной линии», сообщил Песков.
Житель Харьковской области написал официальное заявление, в котором предложил бесплатно и в пожизненное пользование отдать свой земельный участок под военную базу НАТО. Он направил документ генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу. «Хочу вступить в блок НАТО и передать в бесплатное пожизненное пользование принадлежащий мне на праве собственности участок площадью 8,13 га <…> для размещения военной базы Североатлантического союза», — говорится в заявлении. Документ датирован 10 января. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия наблюдает вторжение НАТО на территорию Украины и постепенное движение альянса к границам России. Из-за этого отношения Москвы и НАТО подошли к «красной линии», сообщил Песков.