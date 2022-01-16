16 января 2022

Украинец предложил отдать свой участок под военную базу НАТО. Скрин официального заявления

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, оружие, военнослужащие цво, военная база, 201военная база, маскировочная сетка
Мужчина готов отдать земельный участок в пожизненное пользование НАТО Фото:

Житель Харьковской области написал официальное заявление, в котором предложил бесплатно и в пожизненное пользование отдать свой земельный участок под военную базу НАТО. Он направил документ генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу.

«Хочу вступить в блок НАТО и передать в бесплатное пожизненное пользование принадлежащий мне на праве собственности участок площадью 8,13 га <…> для размещения военной базы Североатлантического союза», — говорится в заявлении. Документ датирован 10 января.

Заявление написано на имя генсека НАТО Йенса Столтенберга
Фото:

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия наблюдает вторжение НАТО на территорию Украины и постепенное движение альянса к границам России. Из-за этого отношения Москвы и НАТО подошли к «красной линии», сообщил Песков.

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Житель Харьковской области написал официальное заявление, в котором предложил бесплатно и в пожизненное пользование отдать свой земельный участок под военную базу НАТО. Он направил документ генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу. «Хочу вступить в блок НАТО и передать в бесплатное пожизненное пользование принадлежащий мне на праве собственности участок площадью 8,13 га <…> для размещения военной базы Североатлантического союза», — говорится в заявлении. Документ датирован 10 января. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия наблюдает вторжение НАТО на территорию Украины и постепенное движение альянса к границам России. Из-за этого отношения Москвы и НАТО подошли к «красной линии», сообщил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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