В Раде потребовали отставки Зеленского. «Бездарность, авантюризм и безответственность»

21 января 2022 в 04:12 Размер текста - 17 +

«Реальным выходом на сегодня является его отставка», — считают члены партии «Оппозиционная платформа- За жизнь» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский не справляется с работой лидера государства и должен уйти в отставку. Об этом заявили члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». «Владимир Зеленский не справился с работой главы государства. Он не способен ответить на вызовы, стоящие перед страной. Реальным выходом на сегодня является его отставка. Полная перезагрузка власти — самая короткая дорога к миру и выходу Украины из кризиса», — говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте партии. Они также обвинили президента в «бездарности, авантюризме и безответственности». По их мнению, приоритетным для него является не благосостояние страны и людей, а «обеспечение прибылей и роскошной жизни для своего окружения». В заявлении также написано, что президент построил «диктаторский режим в стране», а также не выполнил множество предвыборных обещаний. Ранее Зеленский попросил не поддаваться панике из-за новостей о возможном вторжении России в страну. По его словам, угроза войны появилась еще 8 лет назад. Лидер Украины заверил, что в случае войны, страна готова к обороне. Он подчеркнул, что украинскому народу нужно верить только официальной информации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский не справляется с работой лидера государства и должен уйти в отставку. Об этом заявили члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». «Владимир Зеленский не справился с работой главы государства. Он не способен ответить на вызовы, стоящие перед страной. Реальным выходом на сегодня является его отставка. Полная перезагрузка власти — самая короткая дорога к миру и выходу Украины из кризиса», — говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте партии. Они также обвинили президента в «бездарности, авантюризме и безответственности». По их мнению, приоритетным для него является не благосостояние страны и людей, а «обеспечение прибылей и роскошной жизни для своего окружения». В заявлении также написано, что президент построил «диктаторский режим в стране», а также не выполнил множество предвыборных обещаний. Ранее Зеленский попросил не поддаваться панике из-за новостей о возможном вторжении России в страну. По его словам, угроза войны появилась еще 8 лет назад. Лидер Украины заверил, что в случае войны, страна готова к обороне. Он подчеркнул, что украинскому народу нужно верить только официальной информации.