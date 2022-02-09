Юрист оценил риск лишения золота фигуристов РФ на ОИ

10 февраля 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

В случае подтверждения результата допинг-теста риск лишения золота российских фигуристов высок, сообщил юрист Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине В случае, если результаты допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой подтвердятся, есть большой риск аннулирования спортивных результатов сборной РФ по фигурному катанию. Об этом сообщил юрист компании SILA International Lawyers Сергей Лысенко. «Если мы говорим о золотой медали в командном турнире, а этот вопрос сейчас всех волнует, то здесь все напрямую зависит от того, когда был взят тест. Если подтвердится та информация, которая есть на данный момент и тест был взят в декабре, то это, скорее всего, никак не повлияет на результаты командного турнира. Там есть условия, при которых могут решить, что это повлияло на результаты соревнований, но с большей долей вероятности итоги выступлений останутся в силе. Если тест был взят во время Олимпиады, то здесь уже большие риски того, что результаты аннулируют», — сообщил Лысенко в разговоре с «Газете.Ru». Участие в командном турнире принимали Камила Валиева и Марк Кондратюк. А также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Ранее появилась информация, что Камилу Валиеву могут отстранить от участия в Олимпиаде. В допинг-пробе фигуристки нашли запрещенный препарат. В издании «Спорт-Экспресс» сообщили, что это препарат для сердца, который не влияет на повышение спортивных результатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В случае, если результаты допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой подтвердятся, есть большой риск аннулирования спортивных результатов сборной РФ по фигурному катанию. Об этом сообщил юрист компании SILA International Lawyers Сергей Лысенко. «Если мы говорим о золотой медали в командном турнире, а этот вопрос сейчас всех волнует, то здесь все напрямую зависит от того, когда был взят тест. Если подтвердится та информация, которая есть на данный момент и тест был взят в декабре, то это, скорее всего, никак не повлияет на результаты командного турнира. Там есть условия, при которых могут решить, что это повлияло на результаты соревнований, но с большей долей вероятности итоги выступлений останутся в силе. Если тест был взят во время Олимпиады, то здесь уже большие риски того, что результаты аннулируют», — сообщил Лысенко в разговоре с «Газете.Ru». Участие в командном турнире принимали Камила Валиева и Марк Кондратюк. А также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Ранее появилась информация, что Камилу Валиеву могут отстранить от участия в Олимпиаде. В допинг-пробе фигуристки нашли запрещенный препарат. В издании «Спорт-Экспресс» сообщили, что это препарат для сердца, который не влияет на повышение спортивных результатов.