Валиева вернулась к тренировкам после решения суда. Видео

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Камила Валиева вышла на тренировку Фото:
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Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на первую тренировку после решения CAS допустить ее к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Вердикт спортивного суда был опубликован 14 февраля.

Турнир среди женщин на Олимпиаде стартует 15 февраля. Одиночницы выступят с короткими программами, фигуристка от РФ вытянула 26-й стартовый номер.

Скандал начался 8 февраля, когда фигуристам РФ не стали вручать золотые медали. Церемонию награждения перенесли, а Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. Позже в крови у фигуристки обнаружили запрещенное для спортсменов лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца.

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что допинг-проба спортсменки, из-за которой разгорелся скандал, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. После нее Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине, в ходе турнира по фигурному катанию, и все они были отрицательными. Поэтому результат выступлений фигуристки Камилы Валиевой в Пекине не подлежит пересмотру.

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Российская фигуристка Камила Валиева вышла на первую тренировку после решения CAS допустить ее к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Вердикт спортивного суда был опубликован 14 февраля. Турнир среди женщин на Олимпиаде стартует 15 февраля. Одиночницы выступят с короткими программами, фигуристка от РФ вытянула 26-й стартовый номер. Скандал начался 8 февраля, когда фигуристам РФ не стали вручать золотые медали. Церемонию награждения перенесли, а Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. Позже в крови у фигуристки обнаружили запрещенное для спортсменов лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца. В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что допинг-проба спортсменки, из-за которой разгорелся скандал, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. После нее Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине, в ходе турнира по фигурному катанию, и все они были отрицательными. Поэтому результат выступлений фигуристки Камилы Валиевой в Пекине не подлежит пересмотру.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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