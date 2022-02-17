МОК не засчитает фигуристке Валиевой мировой рекорд

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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, коньки, фигурное катание
В случае достижения Камилой Валиевой нового мирового рекорда, он будет считаться лишь предварительным Фото:
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В случае, если российская спортсменка Камила Валиева установит новый мировой рекорд в фигурном катании, ее результаты будут считаться лишь предварительными. МОК возьмет паузу до принятия окончательного решения по спортсменке в связи с недавней ситуацией с положительной допинг-пробой.

«В случае мирового рекорда Валиевой, ее достижение будет считаться предварительным. Если этот рекорд все-таки будет», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в комитете.

Ранее иностранные СМИ сообщили о том, что в крови российской фигуристки Камилы Валиевой якобы была обнаружена комбинация из трех вещество, два из которых являются разрешенными препаратами. Третье же — триметадизин — запрещено. По информации МОК, препарат мог попасть в организм россиянки из-за того, что та пила из одного стакана со своим дедушкой.

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В случае, если российская спортсменка Камила Валиева установит новый мировой рекорд в фигурном катании, ее результаты будут считаться лишь предварительными. МОК возьмет паузу до принятия окончательного решения по спортсменке в связи с недавней ситуацией с положительной допинг-пробой. «В случае мирового рекорда Валиевой, ее достижение будет считаться предварительным. Если этот рекорд все-таки будет», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в комитете. Ранее иностранные СМИ сообщили о том, что в крови российской фигуристки Камилы Валиевой якобы была обнаружена комбинация из трех вещество, два из которых являются разрешенными препаратами. Третье же — триметадизин — запрещено. По информации МОК, препарат мог попасть в организм россиянки из-за того, что та пила из одного стакана со своим дедушкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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