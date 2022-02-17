МОК не засчитает фигуристке Валиевой мировой рекорд

В случае, если российская спортсменка Камила Валиева установит новый мировой рекорд в фигурном катании, ее результаты будут считаться лишь предварительными. МОК возьмет паузу до принятия окончательного решения по спортсменке в связи с недавней ситуацией с положительной допинг-пробой.
«В случае мирового рекорда Валиевой, ее достижение будет считаться предварительным. Если этот рекорд все-таки будет», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в комитете.
Ранее иностранные СМИ сообщили о том, что в крови российской фигуристки Камилы Валиевой якобы была обнаружена комбинация из трех вещество, два из которых являются разрешенными препаратами. Третье же — триметадизин — запрещено. По информации МОК, препарат мог попасть в организм россиянки из-за того, что та пила из одного стакана со своим дедушкой.
В случае, если российская спортсменка Камила Валиева установит новый мировой рекорд в фигурном катании, ее результаты будут считаться лишь предварительными. МОК возьмет паузу до принятия окончательного решения по спортсменке в связи с недавней ситуацией с положительной допинг-пробой. «В случае мирового рекорда Валиевой, ее достижение будет считаться предварительным. Если этот рекорд все-таки будет», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в комитете. Ранее иностранные СМИ сообщили о том, что в крови российской фигуристки Камилы Валиевой якобы была обнаружена комбинация из трех вещество, два из которых являются разрешенными препаратами. Третье же — триметадизин — запрещено. По информации МОК, препарат мог попасть в организм россиянки из-за того, что та пила из одного стакана со своим дедушкой.