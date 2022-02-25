25 февраля 2022

РИА: Зеленский договорился с мировыми лидерами о помощи Украине

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский договорился с мировыми лидерами о помощи для Украины Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с мировыми лидерами о новой помощи Киеву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Проще сказать, с кем из мировых лидеров я сегодня еще не говорил. Мы это продолжаем… Я очертил, какого еще ответа Запада на эту агрессию ожидают украинцы, и договорился о новой помощи, о новой поддержке, значительной помощи для нашего государства», — сказал Зеленский в видеообращении.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российская военная спецоперация в идеале должна завершится освобождением республики и зачисткой ее от нацистов.

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Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с мировыми лидерами о новой помощи Киеву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. «Проще сказать, с кем из мировых лидеров я сегодня еще не говорил. Мы это продолжаем… Я очертил, какого еще ответа Запада на эту агрессию ожидают украинцы, и договорился о новой помощи, о новой поддержке, значительной помощи для нашего государства», — сказал Зеленский в видеообращении. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российская военная спецоперация в идеале должна завершится освобождением республики и зачисткой ее от нацистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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