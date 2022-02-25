РИА: Зеленский договорился с мировыми лидерами о помощи Украине

26 февраля 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

Зеленский договорился с мировыми лидерами о помощи для Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с мировыми лидерами о новой помощи Киеву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. «Проще сказать, с кем из мировых лидеров я сегодня еще не говорил. Мы это продолжаем… Я очертил, какого еще ответа Запада на эту агрессию ожидают украинцы, и договорился о новой помощи, о новой поддержке, значительной помощи для нашего государства», — сказал Зеленский в видеообращении. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российская военная спецоперация в идеале должна завершится освобождением республики и зачисткой ее от нацистов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с мировыми лидерами о новой помощи Киеву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. «Проще сказать, с кем из мировых лидеров я сегодня еще не говорил. Мы это продолжаем… Я очертил, какого еще ответа Запада на эту агрессию ожидают украинцы, и договорился о новой помощи, о новой поддержке, значительной помощи для нашего государства», — сказал Зеленский в видеообращении. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российская военная спецоперация в идеале должна завершится освобождением республики и зачисткой ее от нацистов.