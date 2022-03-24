Несколько взрывов произошло в регионе РФ на границе с Украиной

О разрушенных взрывом жилых и нежилых зданиях Вячеслав Гладков обещал сообщить позже (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В селе Журавлевка Белгородской области произошло несколько новых взрывов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Первый взрыв произошел накануне вечером недалеко от Журавлевки и Нехотеевки — на территорию РФ со стороны Украины прилетел снаряд.

«Ночью в Журавлевке было неспокойно. По докладу оперативного штаба, произошло несколько взрывов. Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину. Раненых и пострадавших среди мирного населения нет. Информация о количестве разрушенных или пострадавших жилых и нежилых построек будет чуть позже», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что поздно ночью в травмпункт Белгорода обратилась жительница Журавлевки. У нее было диагностировано ранение, которое она получила во время первого взрыва снаряда, прилетевшего в поселок со стороны Украины. Женщине была оказана медицинская помощь. По данным Гладкова, в результате взрыва ранения получили три жителя Белгородской области. Двое из них находятся в больнице.

Взрыв в Белгородской области произошел вечером 23 марта. По словам Гладкова, выстрел был произведен с территории Украины. В Белгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации. После падения снаряда из сел Журавлевка и Нехотеевка были эвакуированы почти 180 жителей, передает RT.

Впервые снаряд с Украины попал на территорию России еще 19 февраля. Тогда взрыв произошел в Тарасовском районе Ростовской области. Следственный комитет РФ заявил, что в ходе инцидента были уничтожены деревянные дома, передает телеканал 360. После ФСБ сообщала, что украинские военные разрушили пограничный пункт в регионе. Киев отверг все обвинения во взрывах на территории Ростовской области.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам