Хинштейн раскрыл личность кандидата Путина на пост главы МЧС

Александр Куренков проходил службу в ФСО, сообщил Александр Хинштейн
Александр Куренков, которого президент России Владимир Путин предложил на пост главы МЧС, до этого был замдиректором Росгвардии. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
«Куренков курировал боевую подготовку в Росгвардии. До этого проходил службу в ФСБ и в ФСО», — написал Хинштейн в telegram-канале.
Ранее СМИ сообщили, что Путин предложил назначить главой МЧС Александра Куренкова. Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в сентябре 2021 года. После смерти Зиничева обязанности главы МЧС исполнял его заместитель Александр Чуприян.
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