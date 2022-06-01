Помощник Путина выступил против возврата к советскому образованию

01 июня 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

Андрей Фурсенко подчеркнул, что надо двигаться вперед Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помощник президента России Андрей Фурсенко не видит возможности для возвращения в стране советской системы образования. Об этом он сообщил на фестивале детства и юности «Большая перемена». «Единственное, что мы должны понять: надо двигаться вперед, а не пытаться возвращаться назад. Даже если это кажется нам очень интересным. Но если мы туда вернемся, то поймем, что там не только это. Поэтому надо двигаться вперед и не бояться. При этом нужно очень бережно относиться ко всему тому, что мы уже успели сделать», — сказал Фурсенко ТАСС в кулуарах фестиваля детства и юности «Большая перемена» в среду. По его словам, в настоящей российской системе образования довольно бережно сохранены и используются наработки Советского Союза, есть также элементы, сложившиеся в 1990-е годы. Фурсенко считает, что перед реформированием нынешней системы образования нужно сформулировать, «чего нам не хватает, что требуется нового, а что из сделанного мы должны сохранить». Так же он отметил, что любая система должна совершенствоваться и меняться. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Помощник президента России Андрей Фурсенко не видит возможности для возвращения в стране советской системы образования. Об этом он сообщил на фестивале детства и юности «Большая перемена». «Единственное, что мы должны понять: надо двигаться вперед, а не пытаться возвращаться назад. Даже если это кажется нам очень интересным. Но если мы туда вернемся, то поймем, что там не только это. Поэтому надо двигаться вперед и не бояться. При этом нужно очень бережно относиться ко всему тому, что мы уже успели сделать», — сказал Фурсенко ТАСС в кулуарах фестиваля детства и юности «Большая перемена» в среду. По его словам, в настоящей российской системе образования довольно бережно сохранены и используются наработки Советского Союза, есть также элементы, сложившиеся в 1990-е годы. Фурсенко считает, что перед реформированием нынешней системы образования нужно сформулировать, «чего нам не хватает, что требуется нового, а что из сделанного мы должны сохранить». Так же он отметил, что любая система должна совершенствоваться и меняться.