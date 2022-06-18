В Херсоне помогут России получить рекордный урожай зерновых

Херсонская область поможет РФ в 2022 году получить рекордный урожай зерновых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Херсонская область поможет России в 2022 году получить рекордный урожай зерновых, а также к ней присоединится Запорожская область. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

«Херсонская область всегда давала хорошие урожаи. Российская Федерация ждет в этом году рекордного урожая [зерновых]. И плюс к нему добавится Херсонская область, и Запорожская — наши соседи», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Соловьев.LIVE».

Глобальная торговля зерном осложнена из-за российской спецоперации в Украине, на эти страны приходилось около четверти общих объемов. По заявлению главы МИДа РФ Сергея Лаврова, киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе, с продовольствием. Ранее URA.RU сообщало, что Турция, Россия и Украина предпринимают шаги для разрешения зернового кризиса. По мнению президента РФ Владимира Путина, проблемы с вывозом зерна с Украины связаны с заминированным Киевом Черным морем. При этом есть 5-6 вариантов вывоза украинского зерна, отметил глава государства на Петербургском международном экономическом форуме.