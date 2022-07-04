Путешественник из Челябинска дошел пешком до Курганской области

На 100-километровую прогулку путешественник вышел, примерно, в 3 часа дня (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Путешественник Евгений Вихолайнен 18 мая пешком покинул Челябинскую область и направился в сторону Кургана. Фотографии увиденных достопримечательностей и путевые заметки он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я дошел до Курганской области. Этот момент был очень важным для меня. Можно сказать, что у меня была мечта побывать в Курганской области, и она сбылась. Достиг ее границы я в 1:40. Ощущения были сродни эйфории», — написал он.

Важный этап каждого путешествия — возложение цветов к мемориалу погибших в годы ВОВ. Именно с этой целью путешественник посетил деревню Козино и город Щучье.

«Это, как миссия, что я иду не просто так, а с большой задачей, которую нужно выполнить. Это дань уважения погибшим героям ВОВ и дань уважения местным жителям, что я прихожу в их деревни и поселки не с пустыми руками. В этом есть множество аспектов», — пояснил Вихолайнен, отвечая на вопросы корреспондента агентства URA.RU.

За спиной челябинского авантюриста 128 путешествий (100 из которых — пешие прогулки и 28 — на велосипеде). В ближайшее время Евгений Вихолайнен собирается отправится в города Сысерть и Каменск-Уральский. В соцсети готовится к выходу пост об очередном маршруте, на котором побывал путешественник.