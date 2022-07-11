В России придумали ответ на блокаду Калининграда

11 июля 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Рябоконь, Москва может ограничить провоз товаров через свои железные дороги в Евросоюз Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь предложил принять «аналогичные меры» по отношению к блокаде транзита в Калининград. По его словам, Москва может ограничить провоз товаров через свои железные дороги в Евросоюз. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24». «Поскольку многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведет себя пока не очень внятно, есть же перевозки, которые через Россию идут железными дорогами, которые проходят через нас уже транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили», — цитирует Рябоконя издание NEWS.ru . Ранее URA.RU сообщало, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита санкционных товаров. При этом, Еврокомиссия не разрешала Литве предпринимать никаких новых мер по транзиту в Калининград товаров через свою территорию. Литва же расширила ограничения на торговлю с Калининградом из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщал представитель таможни Литвы. Западные страны ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, санкции Запада против России коснулись экономики, банковского сектора, а также логистики. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь предложил принять «аналогичные меры» по отношению к блокаде транзита в Калининград. По его словам, Москва может ограничить провоз товаров через свои железные дороги в Евросоюз. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24». «Поскольку многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведет себя пока не очень внятно, есть же перевозки, которые через Россию идут железными дорогами, которые проходят через нас уже транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили», — цитирует Рябоконя издание NEWS.ru. Ранее URA.RU сообщало, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита санкционных товаров. При этом, Еврокомиссия не разрешала Литве предпринимать никаких новых мер по транзиту в Калининград товаров через свою территорию. Литва же расширила ограничения на торговлю с Калининградом из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщал представитель таможни Литвы. Западные страны ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, санкции Запада против России коснулись экономики, банковского сектора, а также логистики.