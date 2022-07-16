Sputnik: послы США покидают Киев после скандального заявления

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Разное. Курган, замок, закрытый двор
Здание посольства США в Киеве закрыто, сотрудников не видно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Посольство США в Киеве больше не работает. Такую информацию распространяет telegram-канал «Sputnik Беларусь».

«Американское посольство в Киеве прекратило свою работу. Здание посольства закрыто, сотрудников не видно», — отмечается в сообщении.

При этом днем ранее, 15 июля, посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину. Как сообщили в ведомстве, данное требование связано с соображениями безопасности, сообщает телеканал 360. Представители дипломатического ведомства также призвали американцев не въезжать на Украину, добавляет агентство Nation News.

С 24 февраля этого года Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Однако действия российских военных нацелены на исключение напрасных жертв среди мирного населения. ВС РФ поражают объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.

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Посольство США в Киеве больше не работает. Такую информацию распространяет telegram-канал «Sputnik Беларусь». «Американское посольство в Киеве прекратило свою работу. Здание посольства закрыто, сотрудников не видно», — отмечается в сообщении. При этом днем ранее, 15 июля, посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину. Как сообщили в ведомстве, данное требование связано с соображениями безопасности, сообщает телеканал 360. Представители дипломатического ведомства также призвали американцев не въезжать на Украину, добавляет агентство Nation News. С 24 февраля этого года Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Однако действия российских военных нацелены на исключение напрасных жертв среди мирного населения. ВС РФ поражают объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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