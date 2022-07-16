Sputnik: послы США покидают Киев после скандального заявления

16 июля 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Здание посольства США в Киеве закрыто, сотрудников не видно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посольство США в Киеве больше не работает. Такую информацию распространяет telegram-канал «Sputnik Беларусь». «Американское посольство в Киеве прекратило свою работу. Здание посольства закрыто, сотрудников не видно», — отмечается в сообщении. При этом днем ранее, 15 июля, посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину. Как сообщили в ведомстве, данное требование связано с соображениями безопасности, сообщает телеканал 360. Представители дипломатического ведомства также призвали американцев не въезжать на Украину, добавляет агентство Nation News. С 24 февраля этого года Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Однако действия российских военных нацелены на исключение напрасных жертв среди мирного населения. ВС РФ поражают объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Посольство США в Киеве больше не работает. Такую информацию распространяет telegram-канал «Sputnik Беларусь». «Американское посольство в Киеве прекратило свою работу. Здание посольства закрыто, сотрудников не видно», — отмечается в сообщении. При этом днем ранее, 15 июля, посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину. Как сообщили в ведомстве, данное требование связано с соображениями безопасности, сообщает телеканал 360. Представители дипломатического ведомства также призвали американцев не въезжать на Украину, добавляет агентство Nation News. С 24 февраля этого года Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Однако действия российских военных нацелены на исключение напрасных жертв среди мирного населения. ВС РФ поражают объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.