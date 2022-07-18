DW* назвала главную проблему ЕС из-за санкций против РФ

18 июля 2022 в 08:43 Размер текста - 17 +

У Евросоюза не хватит газа, чтобы пережить зиму, заявил Маркус Фербер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ключевой проблемой Евросоюза является дефицит газа, который невозможно восполнить без России. Такое заявление в интервью газете Deutsche Welle (признана иностранным агентом) сделал депутат Европарламента Маркус Фербер. «Наша самая большая проблема не решится ни путем координации усилий между странами-членами, ни с помощью планов Еврокомиссии. У нас в наличии имеется слишком мало газа. Так мы не протянем зиму», — сказал Фербер. Евросоюз пытается нарастить поставки газа из США и Ближнего Востока, однако, по оценкам Еврокомиссии, этого не хватит, чтобы заполнить хранилища стран Европы. Кроме этого, американский газ будет обходиться бюджету ЕС значительно дороже, чем российский. Евросоюз ввел санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. При этом страны Евросоюза признают, что не смогут пережить зиму без российского газа, пишет агентство Nation News. Президент России Владимир Путин отметил, что антироссийские санкции привели к кризису и росту инфляции в США и Европе, сообщает «Дни.ру». *Газета Deutsche Welle признана иностранным агентом решением Минюста РФ Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ключевой проблемой Евросоюза является дефицит газа, который невозможно восполнить без России. Такое заявление в интервью газете Deutsche Welle (признана иностранным агентом) сделал депутат Европарламента Маркус Фербер. «Наша самая большая проблема не решится ни путем координации усилий между странами-членами, ни с помощью планов Еврокомиссии. У нас в наличии имеется слишком мало газа. Так мы не протянем зиму», — сказал Фербер. Евросоюз пытается нарастить поставки газа из США и Ближнего Востока, однако, по оценкам Еврокомиссии, этого не хватит, чтобы заполнить хранилища стран Европы. Кроме этого, американский газ будет обходиться бюджету ЕС значительно дороже, чем российский. Евросоюз ввел санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. При этом страны Евросоюза признают, что не смогут пережить зиму без российского газа, пишет агентство Nation News. Президент России Владимир Путин отметил, что антироссийские санкции привели к кризису и росту инфляции в США и Европе, сообщает «Дни.ру». *Газета Deutsche Welle признана иностранным агентом решением Минюста РФ