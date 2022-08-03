МИД РФ объявил о завершении сотрудничества с Западом

03 августа 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

В МИД РФ сообщили, что не вернутся к отношениям с Западом, которые были раньше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эпоха сотрудничества России и Запада завершается независимо от исхода спецоперации на Украине. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин. «Независимо от продолжительности и исхода СВО, уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена. Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет», — заявил Дробинин. Информация опубликована на сайте журнала «Международная жизнь». По его словам, в нынешних условиях сотрудничество с недружественными странами может быть только разовым и в случае отсутствия приемлемой альтернативы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим страны Евросоюза, а также США и другие западные государства ввели антироссийские санкции. Россия внесла их в список недружественных стран.

Эпоха сотрудничества России и Запада завершается независимо от исхода спецоперации на Украине. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин. «Независимо от продолжительности и исхода СВО, уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена. Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет», — заявил Дробинин. Информация опубликована на сайте журнала «Международная жизнь». По его словам, в нынешних условиях сотрудничество с недружественными странами может быть только разовым и в случае отсутствия приемлемой альтернативы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим страны Евросоюза, а также США и другие западные государства ввели антироссийские санкции. Россия внесла их в список недружественных стран.