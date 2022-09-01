Метеоролог Тишковец спрогнозировал теплую осень и запоздалую зиму

Осень и зима в этом году будут теплее, чем обычно. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Осень будет немного теплее среднестатистических показателей с количеством осадков, близким к норме. Метеорологическая зима придет с задержкой на одну-две недели», — сообщил он. Прогноз Тишковца транслировался на телеканале «Россия 24».
Метеоролог также уточнил, что зима 2022-2023 будет теплее, чем в предыдущие сезоны, на 2-3 градуса. В целом осенне-зимний сезон ожидается как умеренно холодный с нормальным распределением осадков, передает MK.RU. Первый снег появится в ноябре, но устойчиво ляжет только в декабре, приводит информацию Life.
Ранее Тишковец предупреждал россиян о жаркой погоде в конце лета. Он назвал это явление «температурным форсажем».
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Осень и зима в этом году будут теплее, чем обычно. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Осень будет немного теплее среднестатистических показателей с количеством осадков, близким к норме. Метеорологическая зима придет с задержкой на одну-две недели», — сообщил он. Прогноз Тишковца транслировался на телеканале «Россия 24». Метеоролог также уточнил, что зима 2022-2023 будет теплее, чем в предыдущие сезоны, на 2-3 градуса. В целом осенне-зимний сезон ожидается как умеренно холодный с нормальным распределением осадков, передает MK.RU. Первый снег появится в ноябре, но устойчиво ляжет только в декабре, приводит информацию Life. Ранее Тишковец предупреждал россиян о жаркой погоде в конце лета. Он назвал это явление «температурным форсажем».