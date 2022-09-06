06 сентября 2022

Премьер Польши раскритиковал Еврокомиссию за реакцию на газовый кризис

Премьер Польши Моравецкий обвинил ЕК в медленной реакции на кризис
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕК слишком медленно реагирует на кризис в Европе, заявил Матеуш Моравецкий Фото:
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Газовый кризис в Европе

Европейская комиссия слишком медленно реагирует на энергетический и экономический кризис в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая во время экономического форума в польском Карпаче.

«Проблема со стороны Брюсселя — скорость реакции. Все в Европе соглашаются, что Еврокомиссия действует слишком медленно», — цитирует Матеуша Моравецкого РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что вся Европу окутывает энергетический и ценовой шок, из-за чего нельзя быть уверенным, что нынешняя политика ЕС позволить решить эту проблему. Он подчеркнул, что Еврокомиссия иногда принимает «совершенно неадекватные» регуляторные и экономические инструменты по отношению к текущей ситуации.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада осудили это решение и ввели против России экономические санкции. Однако, по информации западных СМИ, в Евросоюзе начались серьезные разногласия из-за того, что поддержка Украины обходится очень дорого. Экономист Василий Колташов предрек, что будет после развала ЕС. Из-за украинского конфликта Польша ухудшила отношения с Венгрией.

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Европейская комиссия слишком медленно реагирует на энергетический и экономический кризис в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая во время экономического форума в польском Карпаче. «Проблема со стороны Брюсселя — скорость реакции. Все в Европе соглашаются, что Еврокомиссия действует слишком медленно», — цитирует Матеуша Моравецкого РИА «Новости». Политик подчеркнул, что вся Европу окутывает энергетический и ценовой шок, из-за чего нельзя быть уверенным, что нынешняя политика ЕС позволить решить эту проблему. Он подчеркнул, что Еврокомиссия иногда принимает «совершенно неадекватные» регуляторные и экономические инструменты по отношению к текущей ситуации. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада осудили это решение и ввели против России экономические санкции. Однако, по информации западных СМИ, в Евросоюзе начались серьезные разногласия из-за того, что поддержка Украины обходится очень дорого. Экономист Василий Колташов предрек, что будет после развала ЕС. Из-за украинского конфликта Польша ухудшила отношения с Венгрией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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