Премьер Польши раскритиковал Еврокомиссию за реакцию на газовый кризис Премьер Польши Моравецкий обвинил ЕК в медленной реакции на кризис 07 сентября 2022 в 01:13 Размер текста - 17 + ЕК слишком медленно реагирует на кризис в Европе, заявил Матеуш Моравецкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Европейская комиссия слишком медленно реагирует на энергетический и экономический кризис в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая во время экономического форума в польском Карпаче. «Проблема со стороны Брюсселя — скорость реакции. Все в Европе соглашаются, что Еврокомиссия действует слишком медленно», — цитирует Матеуша Моравецкого РИА «Новости». Политик подчеркнул, что вся Европу окутывает энергетический и ценовой шок, из-за чего нельзя быть уверенным, что нынешняя политика ЕС позволить решить эту проблему. Он подчеркнул, что Еврокомиссия иногда принимает «совершенно неадекватные» регуляторные и экономические инструменты по отношению к текущей ситуации. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада осудили это решение и ввели против России экономические санкции. Однако, по информации западных СМИ, в Евросоюзе начались серьезные разногласия из-за того, что поддержка Украины обходится очень дорого. Экономист Василий Колташов предрек, что будет после развала ЕС. Из-за украинского конфликта Польша ухудшила отношения с Венгрией. Европейская комиссия слишком медленно реагирует на энергетический и экономический кризис в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая во время экономического форума в польском Карпаче. «Проблема со стороны Брюсселя — скорость реакции. Все в Европе соглашаются, что Еврокомиссия действует слишком медленно», — цитирует Матеуша Моравецкого РИА «Новости». Политик подчеркнул, что вся Европу окутывает энергетический и ценовой шок, из-за чего нельзя быть уверенным, что нынешняя политика ЕС позволить решить эту проблему. Он подчеркнул, что Еврокомиссия иногда принимает «совершенно неадекватные» регуляторные и экономические инструменты по отношению к текущей ситуации. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада осудили это решение и ввели против России экономические санкции. Однако, по информации западных СМИ, в Евросоюзе начались серьезные разногласия из-за того, что поддержка Украины обходится очень дорого. Экономист Василий Колташов предрек, что будет после развала ЕС. Из-за украинского конфликта Польша ухудшила отношения с Венгрией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям