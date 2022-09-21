В Минпромторге РФ раскрыли, чем может обернуться госрегулирование цен

Минпромторг РФ: госрегулирование цен погубит экономику

22 сентября 2022 в 05:16 Размер текста - 17 +

Минпромторг РФ: госрегулирование цен погубит экономику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Госрегулирование цен негативно скажется на российской экономике. В этом убеждены в Министерстве промышленности и торговли РФ. «Сплошное госрегулирование цен способно оказать негативное влияние на экономику, вплоть до дефицита товаров и разорения производителей и организаций торговли. Поэтому считаем целесообразным максимально использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением механизмов для балансировки продовольственных рынков», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости». В министерстве отметили, что ограничение наценок торговыми сетями носило добровольный характер. По словам экспертов, такая мера была направлена на снижение социальной напряженности, связанной с инфляционными процессами и ростом цен на социально значимые товары. Ранее на фоне западных санкций россияне начали экстренно скупать продукты. В Минпромторге предложили способ сдерживания роста стоимости продуктов. В марте этого года Госдума подготовила законопроект о госрегулировании цен на ряд товаров и услуг.

Госрегулирование цен негативно скажется на российской экономике. В этом убеждены в Министерстве промышленности и торговли РФ. «Сплошное госрегулирование цен способно оказать негативное влияние на экономику, вплоть до дефицита товаров и разорения производителей и организаций торговли. Поэтому считаем целесообразным максимально использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением механизмов для балансировки продовольственных рынков», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости». В министерстве отметили, что ограничение наценок торговыми сетями носило добровольный характер. По словам экспертов, такая мера была направлена на снижение социальной напряженности, связанной с инфляционными процессами и ростом цен на социально значимые товары. Ранее на фоне западных санкций россияне начали экстренно скупать продукты. В Минпромторге предложили способ сдерживания роста стоимости продуктов. В марте этого года Госдума подготовила законопроект о госрегулировании цен на ряд товаров и услуг.