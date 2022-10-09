В РПЦ рассказали о состоянии патриарха Кирилла

Владимир Легойда уточнил, что у Патриарха Кирилла все хорошо
Патриарх Кирилл находится в прекрасном состоянии, с его здоровьем все в порядке. Об этом сообщил в своем telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
«Все у Патриарха хорошо, не дождетесь. <…> Он в прекрасном состоянии», — написал он, комментируя сообщения об ухудшении здоровья Патриарха.
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