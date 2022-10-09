В РПЦ рассказали о состоянии патриарха Кирилла

РПЦ опровергла слухи об ухудшении здоровья Патриарха Кирилла
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, патриарх кирилл
Владимир Легойда уточнил, что у Патриарха Кирилла все хорошо Фото:

Патриарх Кирилл находится в прекрасном состоянии, с его здоровьем все в порядке. Об этом сообщил в своем telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Все у Патриарха хорошо, не дождетесь. <…> Он в прекрасном состоянии», — написал он, комментируя сообщения об ухудшении здоровья Патриарха.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Патриарх Кирилл находится в прекрасном состоянии, с его здоровьем все в порядке. Об этом сообщил в своем telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. «Все у Патриарха хорошо, не дождетесь. <…> Он в прекрасном состоянии», — написал он, комментируя сообщения об ухудшении здоровья Патриарха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...