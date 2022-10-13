Лукашенко пожалел, что Беларусь не имеет ядерного оружия

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Александр Лукашенко, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что Запад пытается дестабилизировать ситуацию в стране Фото:

Беларусь сталкивается с вмешательством Запада из-за отсутствия в стране ядерного оружия. Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«Отказавшись от ядерного оружия, Беларусь получила взамен бесконечные попытки Запада дестабилизировать обстановку в республике», — заявил Лукашенко на саммите СВМДА. Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24».

Беларусь в 1993 году присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия. Страна первой добровольно отказалась от возможности обладания этим видом вооружения, оставшимся после распада СССР.

В августе Лукашенко сообщил, что белорусские самолеты Су-24 переоборудовали под ядерное оружие, передает «Национальная служба новостей». Запад должен понимать, что их не спасут «никакие самолеты и вертолеты» в случае обострения ситуации, высказался он.

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Беларусь сталкивается с вмешательством Запада из-за отсутствия в стране ядерного оружия. Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите по взаимодействию и мерам доверия в Азии. «Отказавшись от ядерного оружия, Беларусь получила взамен бесконечные попытки Запада дестабилизировать обстановку в республике», — заявил Лукашенко на саммите СВМДА. Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24». Беларусь в 1993 году присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия. Страна первой добровольно отказалась от возможности обладания этим видом вооружения, оставшимся после распада СССР. В августе Лукашенко сообщил, что белорусские самолеты Су-24 переоборудовали под ядерное оружие, передает «Национальная служба новостей». Запад должен понимать, что их не спасут «никакие самолеты и вертолеты» в случае обострения ситуации, высказался он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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