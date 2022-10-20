Пенсии прокурорам и следователям будет повышать правительство РФ

Индексацией пенсий для следователей Следственного комитета и прокуроров будет заниматься правительство РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Должностного оклад, доплата за классный чин и выслугу лет, а также ежемесячная надбавка к пенсии, из которых исчисляются пенсии прокурорам и следователям будет начисляться после принятия решения об этом правительством РФ», — сообщается в документе. Данная мера необходима для более оперативного решения по индексации и окладов прокуроров, следователей, военнослужащих и судей.
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Индексацией пенсий для следователей Следственного комитета и прокуроров будет заниматься правительство РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «Должностного оклад, доплата за классный чин и выслугу лет, а также ежемесячная надбавка к пенсии, из которых исчисляются пенсии прокурорам и следователям будет начисляться после принятия решения об этом правительством РФ», — сообщается в документе. Данная мера необходима для более оперативного решения по индексации и окладов прокуроров, следователей, военнослужащих и судей. Ранее сообщалось о том, что страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8%. Ранее в Соцфонде прогнозировали, что средняя страховая пенсия в России на конец 2023 может составить 19 823 рублей.