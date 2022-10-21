В Кремле оценили интерес Путина к стрельбе из оружия

Песков: стрельба Путина на военном полигоне не связана со спецоперацией
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Путин не в первый раз стреляет из винтовки
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин периодически стреляет из огнестрельного оружия, и это не связано со спецоперацией и военным положением в части регионов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

На вопрос журналистов, связана ли тренировочная стрельба Путина со спецоперацией и военным положением, Песков ответил: «Не думаю, что это [стрельба Путина] связано с военной операцией». Также он добавил, что Путин не в первый раз берет в руки винтовку.

Ранее Путин приезжал на один из полигонов для тренировки мобилизованных. Там он сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки.

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Президент России Владимир Путин периодически стреляет из огнестрельного оружия, и это не связано со спецоперацией и военным положением в части регионов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. На вопрос журналистов, связана ли тренировочная стрельба Путина со спецоперацией и военным положением, Песков ответил: «Не думаю, что это [стрельба Путина] связано с военной операцией». Также он добавил, что Путин не в первый раз берет в руки винтовку. Ранее Путин приезжал на один из полигонов для тренировки мобилизованных. Там он сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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