В Кремле оценили интерес Путина к стрельбе из оружия

Песков: стрельба Путина на военном полигоне не связана со спецоперацией

21 октября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Путин не в первый раз стреляет из винтовки Михаил Климентьев/РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин периодически стреляет из огнестрельного оружия, и это не связано со спецоперацией и военным положением в части регионов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. На вопрос журналистов, связана ли тренировочная стрельба Путина со спецоперацией и военным положением, Песков ответил: «Не думаю, что это [стрельба Путина] связано с военной операцией». Также он добавил, что Путин не в первый раз берет в руки винтовку. Ранее Путин приезжал на один из полигонов для тренировки мобилизованных. Там он сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки.

Президент России Владимир Путин периодически стреляет из огнестрельного оружия, и это не связано со спецоперацией и военным положением в части регионов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. На вопрос журналистов, связана ли тренировочная стрельба Путина со спецоперацией и военным положением, Песков ответил: «Не думаю, что это [стрельба Путина] связано с военной операцией». Также он добавил, что Путин не в первый раз берет в руки винтовку. Ранее Путин приезжал на один из полигонов для тренировки мобилизованных. Там он сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки.