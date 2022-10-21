В Кремле оценили интерес Путина к стрельбе из оружия

Песков заявил, что Путин не в первый раз стреляет из винтовки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин периодически стреляет из огнестрельного оружия, и это не связано со спецоперацией и военным положением в части регионов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
На вопрос журналистов, связана ли тренировочная стрельба Путина со спецоперацией и военным положением, Песков ответил: «Не думаю, что это [стрельба Путина] связано с военной операцией». Также он добавил, что Путин не в первый раз берет в руки винтовку.
Ранее Путин приезжал на один из полигонов для тренировки мобилизованных. Там он сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки.
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