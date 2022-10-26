ЕР заложила в бюджет больше денег на выплаты россиянам. Фото

26 октября 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» на 2023 году заложит больше денег в бюджет для социальных выплат Фото: Владимир Андреев © URA.RU В проект бюджета на следующий год партия «Единая Россия» заложила больше средств на социальные выплаты гражданам. Об этом рассказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании, посвященном финансированию положений народной программы ЕР в проекте федерального бюджета на 2023—2025 годы. «Увеличены средства на выплату материнского капитала — с 443 млрд рублей в 2022 году до 551 млрд рублей в 2023 году — и выплаты при рождении детей. Более 30 миллионов пенсионеров получат проиндексированную пенсию. Свыше 11 миллионов инвалидов смогут получить повышенные социальные выплаты. Работникам бюджетной сферы будет проиндексирована заработная плата», — уточнил Медведев. Его цитирует сайт «Единой России». Также перед «Единой Россией» стоит задача обеспечить восстановление инфраструктуры и поддержку предпринимательского сообщества в присоединенных территориях. Секретарь Генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак уточнил, что ключевая задача партии — направить бюджет на строительство новых детских садов, школ, инфраструктуры, дорожных объектов и жилья в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. На поддержку нуждающихся семей с детьми будет направлено более 3,5 триллиона рублей. Расширяется и программа по поддержке и долговременному уходу за гражданами пожилого возраста. На реализацию программы в 2023 году предусмотрено 2,3 триллиона рублей, а в 2024 и 2025 годах — по 3 триллиона, сообщил координатор направления «Финансовое обеспечение исполнения программы», председатель комитета Госдумы Андрей Макаров. Предусмотрены также средства на обеспечение льгот для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и их семей. Руководитель фракции «Единая Россия» в Курганской областной думе Марат Исламов отметил, что на заседании комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике обсуждается каждая позиция народной программы. «Традиционно, основная часть расходов бюджета Курганской области идет на социальную сферу — свыше 60%. Это ремонты школ, детских садов, больниц. С каждым годом мы увеличиваем финансирование на программы по благоустройству городов и сел. Безусловным нашим приоритетом остается и развитие физкультуры и спорта. Также будет продолжена работа по благоустройству общественных территорий, ремонту учреждений культуры», — уточнил он. Народная программа «Единой России» включает 294 положения, которые должны быть исполнены до 2025 года. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения. Участие в формировании программного документа в 2021 году приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Финансирование народной программы «Единой России» в бюджете на 2023—2025 гг Фото: Единая Россия Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В проект бюджета на следующий год партия «Единая Россия» заложила больше средств на социальные выплаты гражданам. Об этом рассказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании, посвященном финансированию положений народной программы ЕР в проекте федерального бюджета на 2023—2025 годы. «Увеличены средства на выплату материнского капитала — с 443 млрд рублей в 2022 году до 551 млрд рублей в 2023 году — и выплаты при рождении детей. Более 30 миллионов пенсионеров получат проиндексированную пенсию. Свыше 11 миллионов инвалидов смогут получить повышенные социальные выплаты. Работникам бюджетной сферы будет проиндексирована заработная плата», — уточнил Медведев. Его цитирует сайт «Единой России». Также перед «Единой Россией» стоит задача обеспечить восстановление инфраструктуры и поддержку предпринимательского сообщества в присоединенных территориях. Секретарь Генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак уточнил, что ключевая задача партии — направить бюджет на строительство новых детских садов, школ, инфраструктуры, дорожных объектов и жилья в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. На поддержку нуждающихся семей с детьми будет направлено более 3,5 триллиона рублей. Расширяется и программа по поддержке и долговременному уходу за гражданами пожилого возраста. На реализацию программы в 2023 году предусмотрено 2,3 триллиона рублей, а в 2024 и 2025 годах — по 3 триллиона, сообщил координатор направления «Финансовое обеспечение исполнения программы», председатель комитета Госдумы Андрей Макаров. Предусмотрены также средства на обеспечение льгот для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и их семей. Руководитель фракции «Единая Россия» в Курганской областной думе Марат Исламов отметил, что на заседании комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике обсуждается каждая позиция народной программы. «Традиционно, основная часть расходов бюджета Курганской области идет на социальную сферу — свыше 60%. Это ремонты школ, детских садов, больниц. С каждым годом мы увеличиваем финансирование на программы по благоустройству городов и сел. Безусловным нашим приоритетом остается и развитие физкультуры и спорта. Также будет продолжена работа по благоустройству общественных территорий, ремонту учреждений культуры», — уточнил он. Народная программа «Единой России» включает 294 положения, которые должны быть исполнены до 2025 года. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения. Участие в формировании программного документа в 2021 году приняли более 2,5 млн россиян по всей стране.