Daily Express: британскому премьеру готовят вотум недоверия спустя неделю у власти

Депутаты Консервативной партии готовят вотум недоверия новому премьер-министру Великобритании Риши Сунаку. Об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на политического редактора Дэвида Мэддокса.
«Депутаты от Консервативной партии уже готовят письма о недоверии премьер-министру, вызванные яростной реакцией на массовые перестановки в его кабинете. В результате которых „ряд уволенных министров“ поверили, что он не сдержал обещание, данное им о „большом правительстве“, которое „взяло в себя разные крылья партии“», — пишет Daily Express.
Сунак стал премьер-министром Великобритании 25 октября, передает «Утро.ру». Это произошло после отставки предыдущего председателя правительства Лиз Трасс, которая занимала эту должность всего 45 дней. Это произошло из-за того, что Трасс не сдержала свое предвыборное обещание о низких налогах, сообщает Life.
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Депутаты Консервативной партии готовят вотум недоверия новому премьер-министру Великобритании Риши Сунаку. Об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на политического редактора Дэвида Мэддокса. «Депутаты от Консервативной партии уже готовят письма о недоверии премьер-министру, вызванные яростной реакцией на массовые перестановки в его кабинете. В результате которых „ряд уволенных министров“ поверили, что он не сдержал обещание, данное им о „большом правительстве“, которое „взяло в себя разные крылья партии“», — пишет Daily Express. Сунак стал премьер-министром Великобритании 25 октября, передает «Утро.ру». Это произошло после отставки предыдущего председателя правительства Лиз Трасс, которая занимала эту должность всего 45 дней. Это произошло из-за того, что Трасс не сдержала свое предвыборное обещание о низких налогах, сообщает Life.