Зампостпреда РФ при ООН: Запад не отрицает участие в атаках на Черноморский флот

01 ноября 2022 в 09:05 Размер текста - 17 +

Западные делегации обвиняют Россию в ситуации «в целом», заявил Дмитрий Полянский Фото: Luis Díaz-Bedia Astor, CC BY-SA 3.0, wikipedia Запад не отрицает свое участие в атаках на Черноморский флот. Об этом заявил первый заместитель Постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский. «Мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Западные делегации просто возлагали на нас вину „за ситуацию вообще“, вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, пугали мировым голодом», — написал Полянский в своем telegram-канале. Такой вывод российский представитель сделал по итогам заседания ООН в связи с украинскими атаками кораблей Черноморского флота в Севастополе 29 октября. Ранее заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявила, что ООН готова расследовать атаку на акваторию Севастопольской бухты со стороны Украины. Также в организации отметили, что рассчитывают на полное возобновление участия России в работе координационного центра в Стамбуле, — добавила она.

Запад не отрицает свое участие в атаках на Черноморский флот. Об этом заявил первый заместитель Постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский. «Мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Западные делегации просто возлагали на нас вину „за ситуацию вообще“, вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, пугали мировым голодом», — написал Полянский в своем telegram-канале. Такой вывод российский представитель сделал по итогам заседания ООН в связи с украинскими атаками кораблей Черноморского флота в Севастополе 29 октября. Ранее заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявила, что ООН готова расследовать атаку на акваторию Севастопольской бухты со стороны Украины. Также в организации отметили, что рассчитывают на полное возобновление участия России в работе координационного центра в Стамбуле, — добавила она.