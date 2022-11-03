«Известия»: регионы РФ рискуют остаться без хлеба из-за санкций Запада

Российский союз пекарей предложил Минэкономразвития дать работникам отрасли право пользоваться льготным лизингом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские регионы могут остаться без хлеба из-за роста цен на транспорт для доставки товара. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники. По данным издания, за последние три года грузовики подорожали почти в 2,5 раза, а цены на лизинг выросли в 2 раза.

«Расходы также возникают из-за частого ремонта автопарка из-за отдаленности перевозок до 500—800 км. В результате под угрозой оказывается снабжение хлебом регионов с большими площадями и низкой плотностью населения», — заявляет собеседник газеты.

Российский союз пекарей (РСП) предложил Минэкономразвития России дать работникам отрасли право пользоваться льготным лизингом. В Минсельхозе РФ изданию сообщили о готовности рассмотреть обращение РСП и помочь в решении возникших вопросов.

Цены на автомобили и запчасти выросли из-за западных санкций, введенных после начала спецоперации РФ на Украине. Лидеры США и стран ЕС открыто заявили, что с помощью различных ограничений хотят нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам России.