Армия РФ окружает Артемовск, Украина готовит штурм ЗАЭС: главное к вечеру 28 ноября

Российские военные не собираются покидать Энергодар
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия РФ может окружить Артемовск (Донбасс), Украина планирует штурм Запорожской АЭС. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 28 ноября.
- Российские военные приближаются к окружению Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Армия РФ отбила атаки ВСУ на четырех направлениях, в том числе на артемовском, передает Пятый канал со ссылкой на Минобороны РФ;
- Спецназовцы ВСУ готовятся к штурму Запорожской АЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Власти Запорожья заявили, что Россия не собирается покидать Энергодар и территорию атомной электростанции;
- Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что жителей страны ждет тяжелая неделя. Глава Киева Виталий Кличко заявил, что они должны быть готовы к отключению света до весны;
- США рассматривают возможность отправки Украине бомб для ударов по тылу российской армии, написал Reuters. Предложение поступило Пентагону от Boeing;
- Сербский снайпер с позывным «Деки» заявил URA.RU, что спецоперация может закончиться разделом Украины. По его словам, западную часть страны нужно отдать Польше вместе с националистами.
- Из плена ВСУ вернулись 23 российских военных, рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, бойцы столкнулись с насилием и моральным унижением.