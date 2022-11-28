Армия РФ окружает Артемовск, Украина готовит штурм ЗАЭС: главное к вечеру 28 ноября

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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар
Российские военные не собираются покидать Энергодар Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ может окружить Артемовск (Донбасс), Украина планирует штурм Запорожской АЭС. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 28 ноября.

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Армия РФ может окружить Артемовск (Донбасс), Украина планирует штурм Запорожской АЭС. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 28 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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