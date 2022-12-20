Бывший офицер Минобороны получил три года за коррупцию на военной кухне

21 декабря 2022 в 06:02 Размер текста - 17 +

Экс-офицер МО РФ приговорен к трем годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За пособничество в коррупционной схеме поставок военным варочных котлов и прочего оборудования для столовых по завышенным ценам получил три года лишения свободы бывший офицер продуправления Минобороны РФ Александр Пожидаев. Об этом сообщают журналисты. «Экс-офицер продуправления МО РФ Александр Пожидаев являлся одним из участников коррупционной схемы поставок оборудования для военных столовых по завышенным ценам. За превышение должностных полномочий Пожидаева приговорили к трем годам лишения свободы», — пишет « Коммерсант ». По данным издания, в первом приговоре, как установил Мосгорсуд, обстоятельства совершенного Пожидаевым преступления кардинально отличались от изложенных в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого. Во время повторного процесса гособвинитель запросил для Пожидаева три с половиной года лишения свободы, но суд ограничился тремя годами колонии общего режима. Кроме Пожидаева в преступную группу, по данным следствия, входили экс-начальник продуправления МО РФ полковник Александр Бережной, его заместитель полковник Александр Вакулин, начальник отдела технического обеспечения того же управления подполковник Алексей Гринюк, который считается организатором преступной группы. Помимо них по делу также были привлечены начальник отдела проведения конкурентных процедур по госзаказу военного ведомства Юрий Решетников, гражданский специалист министерства Александр Борувков и предприниматель из Санкт-Петербурга Алексей Калитин. По версии следствия, Калитин в феврале 2014 года, познакомившись с Пожидаевым, стал главным поставщиком продуправления ведомства. С 2014 по 2017 год преступникам досталось 650 млн рублей, Пожидаеву из этой суммы досталось 167 млн рублей. В 2017 году сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы. Ранее пять лет колонии общего режима Мещанский суд Москвы назначил бывшему премьеру Дагестана Мухтару Меджидову. Экс-чиновника обвинили в хищении 108 млн рублей, направленных на производство радиолокаторов, у Министерства обороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За пособничество в коррупционной схеме поставок военным варочных котлов и прочего оборудования для столовых по завышенным ценам получил три года лишения свободы бывший офицер продуправления Минобороны РФ Александр Пожидаев. Об этом сообщают журналисты. «Экс-офицер продуправления МО РФ Александр Пожидаев являлся одним из участников коррупционной схемы поставок оборудования для военных столовых по завышенным ценам. За превышение должностных полномочий Пожидаева приговорили к трем годам лишения свободы», — пишет «Коммерсант». По данным издания, в первом приговоре, как установил Мосгорсуд, обстоятельства совершенного Пожидаевым преступления кардинально отличались от изложенных в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого. Во время повторного процесса гособвинитель запросил для Пожидаева три с половиной года лишения свободы, но суд ограничился тремя годами колонии общего режима. Кроме Пожидаева в преступную группу, по данным следствия, входили экс-начальник продуправления МО РФ полковник Александр Бережной, его заместитель полковник Александр Вакулин, начальник отдела технического обеспечения того же управления подполковник Алексей Гринюк, который считается организатором преступной группы. Помимо них по делу также были привлечены начальник отдела проведения конкурентных процедур по госзаказу военного ведомства Юрий Решетников, гражданский специалист министерства Александр Борувков и предприниматель из Санкт-Петербурга Алексей Калитин. По версии следствия, Калитин в феврале 2014 года, познакомившись с Пожидаевым, стал главным поставщиком продуправления ведомства. С 2014 по 2017 год преступникам досталось 650 млн рублей, Пожидаеву из этой суммы досталось 167 млн рублей. В 2017 году сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы. Ранее пять лет колонии общего режима Мещанский суд Москвы назначил бывшему премьеру Дагестана Мухтару Меджидову. Экс-чиновника обвинили в хищении 108 млн рублей, направленных на производство радиолокаторов, у Министерства обороны.