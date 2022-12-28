The Hill: Байден не доверяет части своей охраны

29 декабря 2022 в 01:54 Размер текста - 17 +

Джо Байден опасается части своей охраны из-за Дональда Трампа Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден не испытывает доверия к своей личной охране, поскольку считает часть агентов секретной службы сторонниками своего предшественника на посту Дональда Трампа. Об этом рассказал писатель Крис Уиппл, который посвятил книгу жизни Белого дома. «У Байдена есть проблемы с доверием к некоторым агентам. Отчасти из-за того, что некоторые агенты являются сильными сторонниками бывшего президента Трампа», — передает слова Уиппла издание The Hill со ссылкой на книгу о жизни Белого дома. Ранее стало известно о том, что бывший президент США Дональд Трамп связывается со своими союзниками в Конгрессе и администрации для того, чтобы получить информацию об «импичменте президенту Джо Байдену». В издании Rolling Stone сообщили, что Трамп продолжает пытаться оказывать влияние на Республиканскую партию США и положение Байдена в правительстве.

Президент США Джо Байден не испытывает доверия к своей личной охране, поскольку считает часть агентов секретной службы сторонниками своего предшественника на посту Дональда Трампа. Об этом рассказал писатель Крис Уиппл, который посвятил книгу жизни Белого дома. «У Байдена есть проблемы с доверием к некоторым агентам. Отчасти из-за того, что некоторые агенты являются сильными сторонниками бывшего президента Трампа», — передает слова Уиппла издание The Hill со ссылкой на книгу о жизни Белого дома. Ранее стало известно о том, что бывший президент США Дональд Трамп связывается со своими союзниками в Конгрессе и администрации для того, чтобы получить информацию об «импичменте президенту Джо Байдену». В издании Rolling Stone сообщили, что Трамп продолжает пытаться оказывать влияние на Республиканскую партию США и положение Байдена в правительстве.