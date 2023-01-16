Психолог назвала способ заставить соседей умерить сексуальный пыл

Психолог Нолан посоветовала намекать соседям, мешающие спать громким сексом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танцы на набережной Городского пруда. Екатеринбург, влюбленные, парочка, романтика, любовь, танцы
Психолог советует мягко намекнуть соседям, если их сексуальная активность мешает спать Фото:

Если сексуально-активные соседи за стенкой мешают спать, следует им мягко намекнуть об этом. Об этом рассказала эксперт по отношениям Колин Нолан.

«Вы могли бы сказать, например: «Надеюсь, мои дети не слишком шумные», — советует эксперт в британской газете Mirror. То есть, Нолан предлагает не говорить напрямую о том, что соседи чересчур громкие по ночам, а дать такой намек, чтобы они сами поняли и сделали соответствующие выводы.

Ранее сексолог Риналия Сафина рассказала как избавиться от комплексов в постели. Она советуют проработать волнующие вопросы у себя в голове, а затем все обговорить с партнером. Также голливудский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли посоветовала партнерам прямо говорить о своих сексуальных желаниях.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Если сексуально-активные соседи за стенкой мешают спать, следует им мягко намекнуть об этом. Об этом рассказала эксперт по отношениям Колин Нолан. «Вы могли бы сказать, например: «Надеюсь, мои дети не слишком шумные», — советует эксперт в британской газете Mirror. То есть, Нолан предлагает не говорить напрямую о том, что соседи чересчур громкие по ночам, а дать такой намек, чтобы они сами поняли и сделали соответствующие выводы. Ранее сексолог Риналия Сафина рассказала как избавиться от комплексов в постели. Она советуют проработать волнующие вопросы у себя в голове, а затем все обговорить с партнером. Также голливудский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли посоветовала партнерам прямо говорить о своих сексуальных желаниях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...