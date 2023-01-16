Психолог назвала способ заставить соседей умерить сексуальный пыл

Если сексуально-активные соседи за стенкой мешают спать, следует им мягко намекнуть об этом. Об этом рассказала эксперт по отношениям Колин Нолан.
«Вы могли бы сказать, например: «Надеюсь, мои дети не слишком шумные», — советует эксперт в британской газете Mirror. То есть, Нолан предлагает не говорить напрямую о том, что соседи чересчур громкие по ночам, а дать такой намек, чтобы они сами поняли и сделали соответствующие выводы.
Ранее сексолог Риналия Сафина рассказала как избавиться от комплексов в постели. Она советуют проработать волнующие вопросы у себя в голове, а затем все обговорить с партнером. Также голливудский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли посоветовала партнерам прямо говорить о своих сексуальных желаниях.
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Если сексуально-активные соседи за стенкой мешают спать, следует им мягко намекнуть об этом. Об этом рассказала эксперт по отношениям Колин Нолан. «Вы могли бы сказать, например: «Надеюсь, мои дети не слишком шумные», — советует эксперт в британской газете Mirror. То есть, Нолан предлагает не говорить напрямую о том, что соседи чересчур громкие по ночам, а дать такой намек, чтобы они сами поняли и сделали соответствующие выводы. Ранее сексолог Риналия Сафина рассказала как избавиться от комплексов в постели. Она советуют проработать волнующие вопросы у себя в голове, а затем все обговорить с партнером. Также голливудский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли посоветовала партнерам прямо говорить о своих сексуальных желаниях.