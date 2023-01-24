Бизнес Абрамовича в Британии продали за один фунт

24 января 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Западные бизнесмены выкупили компанию Романа Абрамовича за 1 фунт стерлинга Фото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Телекоммуникационная группа Truphone, которая принадлежала российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, была продана за один фунт стерлинга в Великобритании. Об этом заявили предприниматели Хакан Коч и Пиррос Куссиос, которые и приобрели компанию олигарха. «Truphone был куплен TP Global Operations, новой компанией, принадлежащей Кочу и Куссиосу, во вторник. Два инвестора обязались вложить в компанию до 15 миллионов фунтов стерлингов в ближайшие несколько лет», — передают сообщение бизнесменов о покупке телекоммуникационной группы Financial Times . Согласно сообщению издания, компания Truphone фиксировала убытки на протяжении 15 лет. Также в газете заявлено, что решение о подобной сделке было принято в связи с санкциями, наложенными на Абрамовича Великобританией и Евросоюзом. В связи с проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине многие страны ввели санкции против страны, а также ряда ее граждан. Под санкции попал и Абрамович. Ранее стало известно, что за прошедший год предприниматель потерял более половины своего состояния. Бывший владелец «Челси» британский бизнесмен Кен Бейтс назвал подобные санкции «посмешищем», от которого страдают в конечном итоге обычные британские граждане, передает RT.

Телекоммуникационная группа Truphone, которая принадлежала российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, была продана за один фунт стерлинга в Великобритании. Об этом заявили предприниматели Хакан Коч и Пиррос Куссиос, которые и приобрели компанию олигарха. «Truphone был куплен TP Global Operations, новой компанией, принадлежащей Кочу и Куссиосу, во вторник. Два инвестора обязались вложить в компанию до 15 миллионов фунтов стерлингов в ближайшие несколько лет», — передают сообщение бизнесменов о покупке телекоммуникационной группы Financial Times. Согласно сообщению издания, компания Truphone фиксировала убытки на протяжении 15 лет. Также в газете заявлено, что решение о подобной сделке было принято в связи с санкциями, наложенными на Абрамовича Великобританией и Евросоюзом. В связи с проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине многие страны ввели санкции против страны, а также ряда ее граждан. Под санкции попал и Абрамович. Ранее стало известно, что за прошедший год предприниматель потерял более половины своего состояния. Бывший владелец «Челси» британский бизнесмен Кен Бейтс назвал подобные санкции «посмешищем», от которого страдают в конечном итоге обычные британские граждане, передает RT.