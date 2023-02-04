Британец угодил за решетку за ссору с украинкой, из-за которой бросил семью

05 февраля 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Энтони Гаретт был под арестом более шести часов Фото: Анна Майорова © URA.RU Гражданин Великобритании Энтони Гарнетт, который бросил семью ради украинской беженки Софьи Каркадым, был задержан полицией после скандала с новой избранницей. По данным источника The Daily Mail, конфликт у пары возник из-за желания Каркадым завести детей, что невозможно из-за вазэктомии (перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков у мужчин — прим. URA.RU), которую сделал британец. Ссора между возлюбленными произошла из-за того, что Софья Каркадым была недовольна тем, что Гарнетт слишком много времени проводит со своим ребенком. Когда между партнерами начался конфликт, британец играл в видеоигры со своей дочерью. Тогда соседи начали беспокоиться из-за их ссоры и вызвали полицию. «Прибывшая полиция обнаружила британца в агрессивном состоянии и арестовала его за возможное нарушение общественного порядка», — написали в издании . Уточняется, что после того, как полицейские убедились, что задержанный успокоился, его тут же отпустили. Он был под арестом более шести часов. По данным источника The Daily Mail, конфликт между Гарнеттом и Каркадым зародился из-за желания украинки завести детей. Однако британец сделал себе вазэктомию, что не позволит ему заводить потомство.

Гражданин Великобритании Энтони Гарнетт, который бросил семью ради украинской беженки Софьи Каркадым, был задержан полицией после скандала с новой избранницей. По данным источника The Daily Mail, конфликт у пары возник из-за желания Каркадым завести детей, что невозможно из-за вазэктомии (перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков у мужчин — прим. URA.RU), которую сделал британец. Ссора между возлюбленными произошла из-за того, что Софья Каркадым была недовольна тем, что Гарнетт слишком много времени проводит со своим ребенком. Когда между партнерами начался конфликт, британец играл в видеоигры со своей дочерью. Тогда соседи начали беспокоиться из-за их ссоры и вызвали полицию. «Прибывшая полиция обнаружила британца в агрессивном состоянии и арестовала его за возможное нарушение общественного порядка», — написали в издании. Уточняется, что после того, как полицейские убедились, что задержанный успокоился, его тут же отпустили. Он был под арестом более шести часов. По данным источника The Daily Mail, конфликт между Гарнеттом и Каркадым зародился из-за желания украинки завести детей. Однако британец сделал себе вазэктомию, что не позволит ему заводить потомство.