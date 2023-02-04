Британец угодил за решетку за ссору с украинкой, из-за которой бросил семью

Гражданин Великобритании Энтони Гарнетт, который бросил семью ради украинской беженки Софьи Каркадым, был задержан полицией после скандала с новой избранницей. По данным источника The Daily Mail, конфликт у пары возник из-за желания Каркадым завести детей, что невозможно из-за вазэктомии (перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков у мужчин — прим. URA.RU), которую сделал британец.
Ссора между возлюбленными произошла из-за того, что Софья Каркадым была недовольна тем, что Гарнетт слишком много времени проводит со своим ребенком. Когда между партнерами начался конфликт, британец играл в видеоигры со своей дочерью. Тогда соседи начали беспокоиться из-за их ссоры и вызвали полицию. «Прибывшая полиция обнаружила британца в агрессивном состоянии и арестовала его за возможное нарушение общественного порядка», — написали в издании. Уточняется, что после того, как полицейские убедились, что задержанный успокоился, его тут же отпустили. Он был под арестом более шести часов.
По данным источника The Daily Mail, конфликт между Гарнеттом и Каркадым зародился из-за желания украинки завести детей. Однако британец сделал себе вазэктомию, что не позволит ему заводить потомство.
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Гражданин Великобритании Энтони Гарнетт, который бросил семью ради украинской беженки Софьи Каркадым, был задержан полицией после скандала с новой избранницей. По данным источника The Daily Mail, конфликт у пары возник из-за желания Каркадым завести детей, что невозможно из-за вазэктомии (перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков у мужчин — прим. URA.RU), которую сделал британец. Ссора между возлюбленными произошла из-за того, что Софья Каркадым была недовольна тем, что Гарнетт слишком много времени проводит со своим ребенком. Когда между партнерами начался конфликт, британец играл в видеоигры со своей дочерью. Тогда соседи начали беспокоиться из-за их ссоры и вызвали полицию. «Прибывшая полиция обнаружила британца в агрессивном состоянии и арестовала его за возможное нарушение общественного порядка», — написали в издании. Уточняется, что после того, как полицейские убедились, что задержанный успокоился, его тут же отпустили. Он был под арестом более шести часов. По данным источника The Daily Mail, конфликт между Гарнеттом и Каркадым зародился из-за желания украинки завести детей. Однако британец сделал себе вазэктомию, что не позволит ему заводить потомство.