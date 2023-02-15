СМИ раскрыли причину запоздалой операции Костомарова

Фигуриста Романа Костомарова нельзя было оперировать сразу, как только начался некроз тканей. Оперативное вмешательство в таких случаях возможно только когда процесс отмирания тканей хотя бы немного остановлен.
«Некроз начинается очень быстро, плюс ко всему у него он начался еще на аппарате, и брать его в операционную было бы губительно сразу», — заявил источник Пятого канала. Человека с некрозом сначала лечат, чтобы остановить ухудшение, и только потом проводят операцию.
Роман Костомаров находится в реанимации с начала января. Тогда он попал в больницу с пневмонией. Позднее у него начался некроз тканей. Костомарову ампутировали часть стопы. В настоящий момент врачи борются за жизнь и здоровье спортсмена.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!