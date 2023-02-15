СМИ раскрыли причину запоздалой операции Костомарова

Пятый канал: Костомарова нельзя было оперировать сразу
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В СМИ рассказали, почему фигуриста Романа Костомарова не прооперировали сразу Фото:

Фигуриста Романа Костомарова нельзя было оперировать сразу, как только начался некроз тканей. Оперативное вмешательство в таких случаях возможно только когда процесс отмирания тканей хотя бы немного остановлен.

«Некроз начинается очень быстро, плюс ко всему у него он начался еще на аппарате, и брать его в операционную было бы губительно сразу», — заявил источник Пятого канала. Человека с некрозом сначала лечат, чтобы остановить ухудшение, и только потом проводят операцию.

Роман Костомаров находится в реанимации с начала января. Тогда он попал в больницу с пневмонией. Позднее у него начался некроз тканей. Костомарову ампутировали часть стопы. В настоящий момент врачи борются за жизнь и здоровье спортсмена.

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Фигуриста Романа Костомарова нельзя было оперировать сразу, как только начался некроз тканей. Оперативное вмешательство в таких случаях возможно только когда процесс отмирания тканей хотя бы немного остановлен. «Некроз начинается очень быстро, плюс ко всему у него он начался еще на аппарате, и брать его в операционную было бы губительно сразу», — заявил источник Пятого канала. Человека с некрозом сначала лечат, чтобы остановить ухудшение, и только потом проводят операцию. Роман Костомаров находится в реанимации с начала января. Тогда он попал в больницу с пневмонией. Позднее у него начался некроз тканей. Костомарову ампутировали часть стопы. В настоящий момент врачи борются за жизнь и здоровье спортсмена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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