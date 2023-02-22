В Кремле рассказали, читал ли Путин реакции на свое послание

Дмитрий Песков сообщил, что у президента есть специальные службы
новость из сюжетаПослание Путина Федеральному собранию — 2023
Президент России Владимир Путин не отслеживает все реакции на послание к Федеральному собранию, но частично знаком с откликами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У президента по понятным причинам отслеживать все отклики [не получается]. Для этого есть специальные службы. Не со всей информацией президент в состоянии ознакомиться, но что-то он сможет прочитывать. Послание президента всегда привлекает внимание общественности», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU.
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