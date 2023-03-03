ТАСС: Костомаров выходит из комы, но у врачей есть вопросы

Фигурист Роман Костомаров выходит из медикаментозной комы, однако у врачей вызывает опасение состояние его левой кисти. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.
«Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы после микроинсульта. Однако состояние левой кисти спортсмена вызывает опасения у врачей», — сообщает ТАСС.
Изначально Костомарова положили в больницу из-за пневмонии. Болезнь протекала крайне тяжело, поэтому врачи подключили спортсмена к ЭКМ. При таком виде лечения к телу человеку подключаются искусственное легкое и сердце.
Однако после этого в легких спортсмена стала накапливаться жидкость, появились проблемы с кровообращением, из-за чего ему пришлось ампутировать стопу. На днях стало известно, что Костомаров перестал видеть правым глазом после перенесенного инсульта.
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