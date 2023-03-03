Следком возбудил уголовные дела по трем статьям после диверсии в Брянской области

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Следственная группа собирает доказательства преступлений диверсантов Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

По факту нападения украинских диверсантов на брянские села возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ — теракт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожение имущества. Об этом сообщили в СК России.

«Осуществляется сбор и фиксация доказательств совершения представителями украинских вооруженных формирований преступлений в отношении гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нв селах Любечане и Сушаны Брянской области», — сообщается на сайте СКР. Уголовные дела возбуждены по статьям 205, 317, 167 УК РФ.

В Брянской области работает следственная группа. Проводятся осмотр места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших.

Нападение боевиков ВСУ на Любечане и Сушаны в Брянской области произошло 2 марта. В терактах в Брянской области участвовали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В результате нападения погибли два человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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По факту нападения украинских диверсантов на брянские села возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ — теракт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожение имущества. Об этом сообщили в СК России. «Осуществляется сбор и фиксация доказательств совершения представителями украинских вооруженных формирований преступлений в отношении гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нв селах Любечане и Сушаны Брянской области», — сообщается на сайте СКР. Уголовные дела возбуждены по статьям 205, 317, 167 УК РФ. В Брянской области работает следственная группа. Проводятся осмотр места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших. Нападение боевиков ВСУ на Любечане и Сушаны в Брянской области произошло 2 марта. В терактах в Брянской области участвовали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В результате нападения погибли два человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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