В Конгрессе назвали новое оружие РФ, перед которым США беззащитны

США не имеют средств противодействия российским подводным автономным торпедам и крылатым ракетам с ядерным зарядом. Об этом заявил американский сенатор Роджер Уикерс.
«Россия разработала новые ядерные вооружения, отличные от всего, что есть в арсенале Соединенных Штатов, в том числе трансокеанские автономные торпеды с ядерной силовой установкой и межконтинентальные крылатые ракеты. Это оружие, от которого у нас нет защиты», — сообщил Роджер Уикерс на слушаниях в Конгрессе, слова передает РИА Новости.
Также сенатор считает, что российский арсенал ядерного вооружения количественно превышает ядерный потенциал США. По его мнению, Россия представляет значительную угрозу для Соединенных Штатов.
Ранее URA.RU рассказало, что в разведке США считают, что Россия обладает самыми большими запасами ядерного вооружения. В Китае уверены, что российские подводные лодки проекта «Борей» способны нанести критический удар любому вражескому государству. Известно, что каждая ракета «Булава», установленная на подлодке, несет до 10 ядерных боеголовок, а максимальная дальность ее полета составляет до 10 тысяч километров.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!